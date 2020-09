Rimproverato perché espleta bisogni fisiologici all'aperto: 22enne estrae coltello - Terzo Binario News

Il giovane bloccato dalla Guardia di Finanza, presenti anche i carabinieri

di Claudio Bellumori

È stato rimproverato da una coppia ragazzi perché stava espletando i propri bisogni fisiologici all’aperto. Un 22enne della Guinea – senza fissa dimora – ha cercato di colpire i due con una testata, dopodiché ha estratto un coltello da cucina. Il tutto è accaduto mercoledì 9 settembre in piazza Armellini, intorno all’ora di pranzo.

I giovani sono scappati. Sul posto sono intervenuti finanzieri liberi dal servizio e i carabinieri. Successivamente, il personale della Gdf ha bloccato il 21enne, che è stato accompagnato in caserma per essere identificato. Non ci sono stati feriti.

Andrea Liburdi, ex consigliere del Municipio II, ha commentato: “Non possiamo più tollerare queste situazioni di violenza e insicurezza generale a maggior ragione se a crearle sono quasi sempre ospiti del nostro Paese. La nostra penisola, la nostra regione, la nostra città e i nostri quartieri sono pieni di questa “brava gente” che sta creando solo tanti problemi alla cittadinanza, altro che risorse. Un ringraziamento alle forze dell’ordine per il celere intervento”.