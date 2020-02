Rimossi cassonetti incendiati al Portuense: i dati dall'inizio del 2020 - Terzo Binario News

“Venerdì 31 gennaio quadre dedicate hanno provveduto a rimuovere i resti dei cassonetti dati alle fiamme in via Piero Colonna. Nel giro programmato, gli addetti sono anche intervenuti in altre 3 strade dell’XI Municipio: via Fenizi, via Pallavicini, via Ciappi”. Così Ama in una nota.

“Squadre specializzate intervengono tutti i giorni, senza soluzione di continuità, per sostituire i cassonetti bruciati che però, essendo catalogati come rifiuti combusti, necessitano di particolari procedure di rimozione. Purtroppo quello dei contenitori stradali dati alle fiamme dai vandali è un fenomeno che troppo spesso colpisce la Capitale, provocando un danno per tutti i cittadini. Solo a gennaio, l’azienda è intervenuta su circa 40 postazioni danneggiate da incendi, riposizionando complessivamente 77 nuovi cassonetti. Nel 2019 sono stati complessivamente 460 i cassonetti stradali Ama bruciati e resi non fruibili, mentre nel 2018 erano stati 500 i contenitori dati alle fiamme”.

Foto di archivio