Rimosse discariche a Focene e vicino alla vecchia stazione di Porto - Terzo Binario News

Anche di domenica proseguono i controlli della Polizia Locale per individuare i responsabili degli abbandoni sul territorio. Nella mattinata di ieri, anche grazie alle segnalazioni di alcuni cittadini la pattuglia ambiente della Polizia Locale insieme all’assessore all’Ambiente Roberto Cini, ha effettuato dei sopralluoghi, in particolare su via delle Acque Basse a Focene e nei pressi della vecchia Stazione di Porto.

“Prosegue la dura battaglia contro coloro che ogni giorno deturpano il nostro territorio”. Lo dichiara il sindaco di Fiumicino Esterino Montino. “Gli zozzoni infatti – aggiunge – continuano ad abbandonare rifiuti, anche ingombranti, calcinacci e materiale per le strade del nostro Comune. Come già detto in passato, chiederemo per loro il massimo della pena e la bonifica delle aree deturpate, ci costituiremo parte civile in eventuali processi e perseguiremo con ogni mezzo i loro reati”.

“Ringrazio – conclude il sindaco – la Comandante della Polizia locale Franchini, l’intero Corpo dei vigili e l’Ufficio Ambiente per questa operazione e per tutte le altre simili che effettuano quotidianamente. Ringrazio anche i cittadini grazie alle cui segnalazioni possiamo contrastare questi fenomeni di abbandono”.

“Sono stati individuati indizi grazie ai quali si è potuti risalire ad alcune responsabilità dirette per la pericolosa pratica dell’abbandono di rifiuti e materiale vario ingombrante – commenta l’assessore all’Ambiente Cini -. Dopo l’istruttoria si procederà a irrogare le relative sanzioni e, in alcuni casi, anche a intimare, una volta accertata la proprietà delle aree, la loro rimozione. Ricordo infatti che, anche se incolpevoli, i titolari di aree abbandonate e non recintate, sono obbligati a ristabilire il decoro anche per tutelare la pubblica incolumità e i pericoli sanitari”.