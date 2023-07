Rimborso libri di testo a Cerveteri, contributi in riscossione presso la tesoreria di Via Armando Diaz • Terzo Binario News

Il Comune di Cerveteri rende noto che presso la tesoreria comunale, presso la Banca Intesa San Paolo sita in Via Armando Diaz sono in riscossione i contributi di rimborso dei libri per l’anno scolastico 2022/2023.

Coloro che hanno presentato domanda di contributo, possono recarsi direttamente presso lo sportello bancario muniti di documento di identità e Codice Fiscale.

Per maggiori informazioni, contattare l’Ufficio Pubblica Istruzione al numero 334/6159978