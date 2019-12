Rilevatori di velocità a Fiumicino: dove sono - Terzo Binario News

“Entrano in funzione oggi in via sperimentale i pannelli luminosi per la rilevazione della velocità sulle strade con flussi di traffico sostenuto”. Lo dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici, Angelo Caroccia.

“I primi 4 tabelloni luminosi – prosegue – sono stati posizionati in via della Muratella, via Coccia di Morto, via della Scafa e via Coni Zugna. Continua da parte dell’Amministrazione l’attenzione verso la viabilità e la sicurezza dei cittadini”.