Rilancio del litorale, Federbalneari: “Ripartiamo dalla rigenerazione delle spiagge” - Terzo Binario News

Intervento dell’associazione che rappresenta gli operatori del settore turistico marittimo sulla necessità di migliorare il Decreto semplificazione post Covid

Per il rilancio post Covid del litorale è necessario ripartire dalla rigenerazione delle spiagge e dalla destagionalizzazione della vocazione turistica. È in sintesi quanto sostiene Federbalneari che parla di necessari miglioramenti del Decreto semplificazione, nell’ottica di nuovi investimenti e crescita dell’occupazione per circa 500mila posti di lavoro. Di seguito il comunicato giunto alla redazione di Terzo Binario:

Non si può più attendere oltre e la fase della ripartenza del post Covid 19, per il turismo del Bel Paese, deve ripartire dal DL 76\2020 Decreto Semplificazione. L’impegno di Federbalneari Italia a contribuire al riavvio della blue economy passa dalle migliorie del Decreto Semplificazione con particolare attenzione alle politiche di rigenerazione urbana per il quale la federazione ha elaborato degli emendamenti al decreto legge in questione per i quali si attende il pronto recepimento.

Domanda ed offerta di turismo in Italia sono state radicalmente modificate dal Covid 19 con una perdita di flussi turistici di circa 30 milioni. È venuto il momento di affrontare il tema della ripartenza di un turismo che deve ritrovare, anche per le spiagge d’Italia, sia innovazione sia investimenti puntando a nuova occupazione con la conseguente crescita del PIL nel prossimo triennio.

Federbalneari Italia ha sempre creduto nelle azioni di recupero e di rigenerazione di quelle aree demaniali cementificate che non possono più coesistere con un turismo attuale molto attento all’ambiente ed alla coesistenza con il mare e la spiaggia. Da oltre 10 anni la domanda di servizi spiaggia, da parte degli utenti, si era già radicalmente modificata. Questo è il momento di recepire il cambiamento e la trasformazione di un prodotto di sistema che proprio a partire dalle spiagge deve giocare un ruolo da protagonista.

Superare le ideologie preconcette e miopi per vedere insieme una economia del turismo che può generare circa 500 mila nuovi posti di lavoro diretto e da indotto – stime del Centro Studi Federbalneari Italia – partendo dall’abbattimento della cementificazione selvaggia sulle spiagge, che infierisce negativamente dagli anni trascorsi, per lavorare sempre più sui temi dell’accessibilità, della destagionalizzazione e del ridimensionamento progressivo della visuale del mare in modo indiscusso.

“Dobbiamo ricostruire un nuovo modello di spiaggia in concessione più eco – compatibile ed accessibile per tutti e che rispetti sempre di più l’ambiente ed il mare, sempre più green – dichiara il presidente di Federbalneari Italia, Marco Maurelli – e solo sostenendo le migliorie, avanzate dalle categorie, nel decreto legge Semplificazione, ci potremo riuscire tutti insieme. Chiediamo dunque al Governo di avviare un piano strategico di rigenerazione urbana per la ripartenza del turismo del nostro Paese e saremo dunque in condizione di dimostrare un incremento progressivo di nuova occupazione per circa 500 mila nuovi posti di lavoro nei prossimi tre anni”.

Questo solo successivamente alla piena adozione delle proposte emendative al decreto sostenute da Federbalneari Italia. Appello finale al Governo, al premier Conte, al Ministro dei Beni Culturali e del Turismo Franceschini ed alle opposizioni tutte per sostenere la ripartenza del turismo.

Pronti ad un confronto sul tema. Ora o mai più!

Federbalneari Lazio