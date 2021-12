Rigenerazione urbana, 2,3 milioni per Cerveteri - Terzo Binario News

Finanziato al 100% il progetto di RIGENERAZIONE URBANA presentato dal Comune di Cerveteri: arriveranno 2.292.721 euro destinati interamente alla riqualificazione dei Parchi verdi urbani della città etrusca.

Una bellissima notizia arriva oggi per chiudere in positivo il 2021, con decreto del Ministero dell’interno, in data 30 dicembre 2021, sono stati individuati i Comuni beneficiari del contributo da destinare ad investimenti in progetti di rigenerazione urbana. In particolare sono stati finanziati complessivamente 3.400.000.000,00 di euro per 483 Enti Locali e Cerveteri è fra i Comuni che hanno visto finanziati interamente gli interventi richiesti.

Il Progetto finalizzato alla partecipazione al bando è stato curato dagli assessori Elena Gubetti e Matteo Luchetti rispettivamente assessore all’Ambiente e Tutela del territorio e assessore ai Lavori e Opere pubbliche. “Da questa collaborazione – dichiara Elena Gubetti – è nata l’idea di pensare ad un progetto che ci consentisse di intervenire in modo profondo su tutte le più importanti aree verdi della nostra città: riqualificare, conservare e potenziare importanti parchi cittadini; promuovere luoghi, sedi di attività di tipo collettivo, incentivare lo svolgimento di attività di tipo sportivo, culturale, sociale e ludico all’aperto; ridurre i fenomeni di degrado sociale e marginalizzazione, migliorare la qualità del decoro urbano e l’integrazione sociale queste le proposte che ci hanno portato ad ottenere questo importantissimo finanziamento per la nostra città.”

Ancora una volta Cerveteri ha saputo approfittare di questa importante occasione: “I fondi che arriveranno nelle casse del comune di Cerveteri,- spiega Matteo Luchetti – quasi 2milioni e 300 mila euro ci consentiranno di intervenire su molti parchi della città: parco Borsellino, parco INA Casa, parco Vannini, parco della Legnara e il parco di via Corelli a Valcanneto.

Abbiamo previsto la fornitura ed installazione di giochi e attrezzature; il rifacimento delle pavimentazioni; gli impianti di illuminazione; il recupero di alcune delle strutture esistenti e la realizzazione di nuovi impianti di videosorveglianza, idrico e di irrigazione”.