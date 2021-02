Rifiuti in via Lombroso: rimosse 80 tonnellate di materiali e ingombranti - Terzo Binario News

Terminato l’ intervento di rimozione di rifiuti abbandonati su suolo pubblico in via Cesare Lombroso. Portate via circa 80 tonnellate di materiali di vario genere (ingombranti, Raee, inerti e combusti) e consegnate per le corrette procedure di riciclo/recupero o smaltimento.

Intervento di Ama in via Cesare Lombroso

L’intervento, scattato lunedì 22 febbraio, ha impegnato per cinque giorni tre operatori con il supporto di mezzi speciali: bobcat, un autocarro attrezzato con cassa e braccio meccanico.

Rifiuti davanti al campo rom di Monte Mario

Commissionate dal Dipartimento Politiche Sociali di Roma Capitale le pulizie nell’area esterna al campo rom presente sulla via

Lo comunica Ama in una nota.