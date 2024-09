Rifiuti sulla Settevene Palo Nuova, lunedì la Gubetti incontra Città Metro • Terzo Binario News

In occasione di un evento al Campidoglio, la Sindaca ha esposto il problema a Roberto Gualtieri

“Il continuo abbandono di rifiuti lungo la Settevene Palo Nuova che collega Cerveteri a Bracciano non è più accettabile.

Uno scempio continuo, che scredita il nostro territorio offrendo come immagine di benvenuto in città una distesa di rifiuti. Proprio per questo, ieri mattina in occasione di un evento in Campidoglio ho chiesto al Sindaco della Città Metropolitana di Roma Capitale Roberto Gualtieri un incontro ufficiale presso gli uffici competenti per affrontare la tematica al fine di trovare quanto prima una soluzione risolutiva”.

A dichiararlo è il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti, a seguito del nuovo episodio di abbandono di rifiuti lungo la strada di proprietà della ex Provincia di Roma che collega la città etrusca con la zona dei Comuni del Lago.

“Sebbene questa strada rientri geograficamente all’interno del nostro territorio, la proprietà, e dunque la manutenzione, è di Città Metropolitana di Roma Capitale – ha aggiunto il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – lunedì 16 settembre, sarò dunque ricevuta dagli uffici competenti dell’Ente per parlare proprio di questo argomento e portare alla loro attenzione le varie problematiche del tratto in questione. Con l’occasione, ringrazio il Sindaco Gualtieri per la cordialità e l’immediata disponibilità manifestata nei confronti del territorio e di questa importante tematica”.