Rifiuti Roma, "il IX Municipio torna a vigilare": pronti numerosi sit-in - Terzo Binario News

“I Comitati di quartiere e le associazioni del territorio hanno organizzato diversi appuntamenti dove incontrare ed informare i cittadini sul rischio ambientale che incombe da mesi sul quadrante del IX Municipio. Nonostante le promesse e le rassicurazioni annunciate recentemente dal primo cittadino della capitale, Virginia Raggi, l’attenzione sembra nuovamente ricadere in questa porzione di territorio a causa dei soliti rimpalli politici di responsabilità riconducibili all’incapacità e all’inadeguatezza di un governo regionale che latita da anni su questo importante tema”. Questo quanto riferito in una nota.

“Oggi la Capitale sommersa dai rifiuti, biglietto da visita della nazione, può essere tranquillamente paragonata ad una metropoli del terzo mondo”.



“Saremo nelle piazze – sottolinea il Presidio No discarica Divino Amore – per informare i cittadini su questo delicato argomento, sulle conseguenze che minacciano il nostro territorio e sui gravi rischi per la salute. Insomma, diciamo basta a questi raggiri che penalizzano esclusivamente le popolazioni locali. Le tante discariche sorte in questo quadrante di Roma hanno compromesso irrimediabilmente l’ambiente in cui dovranno crescere i nostri figli e ci vorranno molti anni prima di poter riparare il danno fatto.”