Rifiuti rimossi a Passoscuro, Torrimpietra e Parco Leonardo - Terzo Binario News

“Sono stati rimossi i rifiuti abbandonati in strada in via Castelsardo a Passoscuro, che in molti cittadini avevano segnalato nei giorni scorsi”. Lo dichiara la Presidente della Commissione Ambiente Paola Magionesi.

“E’ stato riportato il decoro in quella strada. Interventi di rimozione di discariche – prosegue – sono in corso anche in tutta l’area di Parco Leonardo, oltre che di rimozione delle auto abbandonate.

Anche qui erano molte le richieste da parte dei residenti di un intervento. Infine in via Salviucci a Torrimpietra la strada è stata ripulita da alberature e cespugli che invadevano la carreggiata. Ringrazio l’assessorato all’Ambiente per la sensibilità dimostrata con questi interventi”.