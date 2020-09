Rifiuti nel retro della scuola a Torrimpietra, l'assessore Calicchio: "Rimossi a breve" - Terzo Binario News

La mamma di un bambino iscritto alla scuola elementare Albertini di Torrimpietra segnala che nei giardini interni della scuola Albertini, in piazza dei tipografi di Torrimpietra ( precisamente il punto attraversato dai bambini di prima elementare) è un pagliaio di aghi di pino.

Non solo: “Sono presenti sacconi neri d’immondizia stracolmi abbandonati lì e piccioni morti.

I bambini passano esattamente sopra quello schifo per accedere alle scale antincendio che poi portano alla loro classe”.

A questo proposito interviene l’assessore alla scuola Paolo Calicchio: “Effettuato il sopralluogo, si tratta di un’area a cui non hanno accesso i bambini e che non è di passaggio. In ogni caso, era già stata segnalata e sarà rimossa a breve”.