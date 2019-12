Rifiuti, Mariani-Rocca (FdI): "Ritorno alle discariche sancisce fallimento del M5S" - Terzo Binario News

“Quasi 4 anni di nulla, di chiacchiere e di fantasiose strategie per risolvere il problema dei rifiuti di Roma e alla fine ci ritroviamo a dover riaprire le discariche”. Così Federico Rocca, responsabile romano enti locali di Fratelli d’Italia e Alberto Mariani capogruppo di Fratelli d’Italia Municipio XIV.



“La Raggi e il Movimento 5 Stelle ci riportano indietro di anni e sanciscono il loro fallimento. Noi diciamo no a qualsiasi nuova discarica, a Tragliatella, a Falcognana, nel Municipio XI o XIV. Serve un nuovo piano rifiuti, implementare gli impianti già esistenti adeguandoli con nuove tecnologie a basso impatto, incentivare il porta a porta e puntare sulla raccolta differenziata che per la prima volta è in calo dopo 10 anni”.

“Per fare tutto ciò è necessario commissariare la Raggi e cacciarli dal Campidoglio affinché finiscano di fare danni. Oggi (ieri, ndr) siamo vicini ai cittadini di Tragliatella, che sono scesi in strada per dire no ad una nuova discarica”.