Rifiuti Ladispoli, Augello: "Ecco il colpevoli del mancato ritiro" - Terzo Binario News

Il consigliere delegato di Ladispoli Carmelo Augello interviene sul mancato ritiro dei rifiuti indifferenziati del 7 febbraio.

“In merito al mancato ritiro dell’ indifferenziato per la giornata di domani, anche il Comune non ha avuto nessun preavviso, quando c’è stato comunicato (oggi pomeriggio), abbiamo provveduto a diffondere la notizia con gli unici strumenti che lo consentivano (vista la tempistica). Le comunicazioni delle società interessate, fatte al Comune di Ladispoli ed agli altri comuni che si trovano nella stessa situazione, dimostrano come siano chiare le responsabilità”.