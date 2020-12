Rifiuti indifferenziati di Roma in Abruzzo: dalla Giunta regionale ok a proroga fino al 31 dicembre 2021 - Terzo Binario News

La Giunta regionale ha approvato la proroga fino al 31 dicembre 2021 per il conferimento dei rifiuti indifferenziati prodotti da Roma Capitale negli impianti abruzzesi di trattamento meccanico biologico.

Il rinnovo rientra nell’Accordo di Programma sottoscritto da Regione Lazio e Regione Abruzzo per la gestione di 70.000 tonnellate di rifiuti “talquale” raccolte da Ama spa. In particolare, 40milla tonnellate potranno essere lavorate presso l’impianto Aciam nel Comune di Aielli, in provincia de L’Aquila, e 30.000 tonnellate presso l’impianto Deco nel Comune di Chieti. Questo quanto riferito dalla Regione in una nota.

“L’assenza di turisti e la riduzione dei consumi ha portato ad una diminuzione della produzione dei rifiuti nella città di Roma, ma resta fondamentale intervenire rapidamente per dotare la capitale degli impianti necessari a garantire la sostenibilità dei sistema. La collaborazione con la Regione Abruzzo è importante, ma auspico che il Comune di Roma e Ama possano rendere la città autonoma nella gestione del ciclo dei rifiuti urbani” dichiara Massimiliano Valeriani, assessore al Ciclo dei Rifiuti della Regione Lazio.