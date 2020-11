Rifiuti in campagna, il Sasso ne è sommerso - Terzo Binario News

Massa di rifiuti abbandonati in campagna. Succede al Sasso.

Per la precisione, appena dopo il sesto chilometro della Provinciale 2 C in direzione monte in quel punto attraversa la frazione di Cerveteri sulla destra è presente una rientranza.

E pochi passi più avanti c’è quell’accumulo di rifiuti abbandonati in mezzo alla natura.

Un vero e proprio scempio per chi va a correre in zona o per chi si va a fare una passeggiata in zona.

