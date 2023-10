"Rifiuti e sporcizia senza sosta a Bracciano", lo sfogo di una lettrice • Terzo Binario News

Riceviamo e pubblichiamo la lettera e la foto di una lettrice

“La foto riprende parte di Via Principe di Napoli di Bracciano, rappresenta solo in parte la sporcizia che purtroppo continua a caratterizzare molte vie di molte zone della città.

Bracciano una cittadina di per sé a vocazione turistica e ricca di attrattive merita di essere decorosa e curata, mentre invece sono diverse le zone trascurate.

Tra queste anche il Torrione della Sentinella, dove ci sono rifiuti e sporcizia, un sito che dovrebbe essere, come altri, un luogo accogliente e che invece necessiterebbe di cure e manutenzione. L’auspicio è che braccianesi e turisti non debbano più camminare tra la sporcizia e che il paese sia curato come merita”.

A denunciarlo alla nostra redazione una cittadina di Bracciano

Ti trovi nel bel mezzo di un ingorgo? Sei stato testimone di un fatto di cronaca degno di nota? Aziona il tuo telefonino fotografa e scrivi due righe inviale alla redazione, specificando se vuoi essere citato nell’articolo e/o come autore delle foto. Puoi inviare il tutto a redazione@terzobinario.it