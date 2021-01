Rifiuti Cerveteri, Dattilo solidale con Minasi: "Ha ragione, a Cerveteri tariffe troppo alte" - Terzo Binario News

“Sono stato costretto, con totale disappunto, a leggere la nota del 25 gennaio u.s. della nostra assessora (Politiche Ambientali Cerveteri) Maria Elena Gubetti, in risposta ad un cittadino che si lamentava dei costi abnormi del servizio di igiene urbana.

Bene, anzi male, ed è per questo che vorrei solidarizzare, con poche parole ma spero sufficienti, con il cittadino in merito con due dati oggettivi, ai danni di una assessora amante dei numeri molto fai da te.

L’assessora ci spiega ad personam che i costi CTOTab di Cerveteri (costi totali di gestione del servizio igiene urbana euro/abit. x anno) non sono abnormi (184,29 euro), paragonandoli a quelli di Fondi, Ciampino e Cisterna di Latina, superiori, ma non di molto, di quelli del nostro territorio, omettendo però volontariamente quelli a suo/nostro sfavore, quali quelli ad esempio, a parità o quasi di numero di abitanti, di Albano Laziale (CTOTab: 135,61), Marino (CTOTab: 139,31), Monterotondo (CTOTab: 131,50), Cassino (CTOTab: 139,87), Frosinone (CTOTab: 151,02), per citare solo alcuni comuni laziali.

Continuo, il nostro territorio è invaso da discariche a cielo aperto, facendo diventare questo ai nostri occhi un obbrobrio estetico oltre che ambientale.

L’assessora, ed il suo cerchio magico, hanno sempre negato che la nostrana Raccolta Differenziata sia la più vetusta, vessatoria e costosa a livello nazionale, lo confermano realtà varie, tra cui ad esempio, Schio (VI) con un CTOTab di 103,12, Belluno con un CTOTab di 126,19, Mira (VI) con un CTOTab di 147,18, e San Donà (VE) con un CTOTab di 129,86, cioè realtà che hanno messo in atto situazioni salubri, economiche e ambientali favorendo la cittadinanza dei loro primari bisogni con strutture del tipo:

1) Gli Eco-Point, in comodato d’uso o a titolo oneroso, dove il loro utilizzo di recupero materiale da riciclo (Pet, HDPE, e lattine d’alluminio post consumo) premia l’utente con dei buoni sconto tramite attività commerciali convenzionate da un accordo con l’amministrazione comunale. Il volume del rifiuto è ridotto notevolmente e può essere consegnato direttamente alle aziende di riciclaggio, senza passare dalla discarica, per essere separato e compresso, ne dai siti di stoccaggio, tantomeno finire negli inceneritori.

2) Contenitori a misura condominiale, sia in altezza che in larghezza, un unico contenitore che dovrà contenere ogni singola frazione di rifiuto nei differenti giorni di raccolta, dove all’interno verranno conferiti sacchi personalizzati con un TAG e di colore differente in rispetto al tipo di materiale conferito, accumulare così i rifiuti in orari più ammissibili in virtù delle esigenze delle persone anziane, delle persone sole con dei bambini a carico, dei pendolari, e stimolare l’astenia di molti.

3) Contenitori seminterrati, grazie a diversi tipi di finitura , che si inseriscono in un qualsiasi contesto paesaggistico e urbanistico, garantendo al tempo stesso massima efficienza in qualsiasi condizione ambientale, e permette di ridurre la frequenza delle operazioni di svuotamento e di organizzarle in base all’avviso che un sensore volumetrico brevettato invia al gestore del servizio.

L’apertura può essere comandata dall’identificazione elettronica dell’utente, anche in abbinamento alla pesatura del rifiuto conferito.

4) Compattatori e presse serigrafate, attrezzature che consentono di abilitare, pesare e registrare una grande quantità di conferimenti (dalle 400 alle 600 famiglie), consentendo da un lato la gestione “puntuale della tariffa” e dall’altro la riduzione dei servizi di svuotamento, il tutto offrendo al cittadini la possibilità di depositare in qualsiasi momento i rifiuti, senza essere obbligato a dividere e accumulare in casa le diverse frazioni, in attesa del giorno del ritiro, le stesse possono essere sorvegliate attivamente e passivamente.

Conclusioni: saper indicare le risposte più ergonomiche per un impatto positivo sul territorio, per renderlo più gradito a tutti. Un’esperienza non facile ma considerevole e rilevante da proseguire nel tempo con flessibilità, e su cui mai smettere di meditare, ma la Gubetti è in grado di meditare? Ovvero, fermare a lungo e con intensa concentrazione spirituale la mente sopra un oggetto del pensiero, considerare profondamente un problema, un argomento, soprattutto di natura morale, filosofica, scientifica, allo scopo di intenderne l’essenza, indagarne la natura, o trarne sviluppi, conseguenze positive? A mio modesto avviso No”.

Marco Dattilo