Rifiuti, Cangemi: "Basta con le discariche servono impianti. No a Malagrotta bis” - Terzo Binario News

“Oggi siamo insieme ai cittadini di Valle Galeria per dire no alla politica delle buche e sì a quella degli impianti. Non serve una Malagrotta bis a Monte Carnevale. Raggi non fa che spostare il problema invece di affrontarlo: ostinarsi a indicare siti per una discarica di servizio non risolverà l’emergenza rifiuti che deve essere affrontata in modo serio e strutturale. Investire sugli impianti è la svolta di cui Roma e il Lazio hanno bisogno e su cui Comune e Regione dovrebbero impegnarsi. L’ennesima buca dove sotterrare l’immondizia, ripetendo gli errori del passato, è dannoso e soprattutto inutile”.

E’ quanto dichiara il vice presidente del Consiglio regionale del Lazio, Giuseppe Cangemi che questa mattina ha partecipato alla protesta dei cittadini in via di Ponte Galeria.