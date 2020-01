Rifiuti alla Balduina, la pazienza è finita: ecco la diffida collettiva - Terzo Binario News

“Una diffida collettiva”. L’iniziativa di Balduina’S – associazione di promozione sociale presieduta da Carlo Maria Breschi – ha come obiettivo quello di creare “un efficace ‘gruppo di pressione’ per ottenere il ripristino di adeguati servizi di raccolta dei rifiuti la cui situazione è ad oggi insostenibile da ogni punto di vista”.

La monnezza in strada nel quartiere, in sintesi, non è più sopportabile. Per tale motivo “Balduina’S ha dato incarico ad uno studio legale di assistere i cittadini su due profili”.

Da un lato la “diffida legale collettiva, per garantire il servizio di raccolta dei rifiuti la cui inadempienza potrebbe compromettere anche salute e ordine pubblico”.

Dall’altro “la richiesta di risarcimento fino all’80% della TARI a causa inadempienza e problemi per l’incolumità e la salute pubblica”.

“Mentre la prima iniziativa rientra nelle azioni di tutela del cittadino e può essere effettuata con un’istruttoria standard – hanno ricordato da Balduina’S – la seconda prevede invece una personalizzazione delle singole fattispecie e quindi istruttorie omogenee per istanze necessariamente individuali”.

Qui maggiori informazioni per chi fosse interessato ad aderire.