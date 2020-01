Rifiuti a Ladispoli, nuova proroga per Massimi - Terzo Binario News

Dopo le accuse di diffondere notizie fatte mosse da amministratori comunali alla nostra redazione nell’estate scorsa, si scopre che non solo era vero che la proroga sarebbe arrivata fino a fine anno, ma che nei giorni scorsi si è provveduto ad una nuova proroga del servizio alla Massimi per il mese di Gennaio 2020.

Le bugie hanno le gambe corte ed il tempo è galantuomo. La gara dei rifiuti bandita dal comune di Ladispoli 5 mesi dopo la scadenza del contratto con la Massimi è impantanata, come da molti pronosticato, nei meandri del TAR ed il comune è costretto ad una ulteriore proroga.

Massimi così ottiene almeno il tredicesimo mese di proroga rispetto al precedente appalto, che doveva durare 5 anni e che ora è arrivato ad oltre 6.

L’aggiudicazione alla Tekneco fatta da Città Metropolitana è messa a rischio da un ricorso al TAR che potrebbe annullare l’intera procedura. Nel frattempo il comune per ottenere un abbassamento della TARI aveva preventivato un taglio di servizi nella zona case sparse e nella pulizia in città, sperando di rimodulare tutto con il nuovo appalto.

Ne esce fuori invece un quadro in cui i servizi sono diminuiti e non vi è nessuna rimodulazione, in quanto le modalità attuali sono quelle dell’appalto con la Massimi.

Nei giorni scorsi in fretta e furia il comune ha diffuso un calendario provvisorio della raccolta per il 2020.

Vedremo come andrà a finire la questione rifiuti a Ladispoli. Bocche cucite da palazzo Falcone.