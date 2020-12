La Tekneko e il comune di Ladispoli fanno sapere cosa si potrà conferire – in tema di rifiuti – nei giorni di festa.

Oggi tocca a secco residuo e pannolini per le utenze domestiche e secco residuo per quelle non domestiche.

Domani sarà la volta dell’organico per le utenze domestiche e imballaggi di plastica, vetro e metallo per quelle non domestiche oltre al cartone selettivo.