Rifiuti a Cerveteri, raccolta regolare e isola ecologica chiusa - Terzo Binario News

Elena Gubetti, Assessora alle Politiche Ambientali del Comune di Cerveteri, rende noti i servizi di igiene urbana attivi in occasione delle festività di Pasqua e Pasquetta, concomitanti anche con la zona rossa così come previsto dal Decreto del Governo.

Come prima cosa, l’Assessora ribadisce come il servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta sarà regolarmente attiva così come previsto da calendario, ad eccezione della Domenica di Pasqua, quando come ogni Domenica, la raccolta non verrà effettuata.

Chiusa invece l’Isola Ecologica di Via Settevene Palo nelle giornate di domani, sabato 3, domenica 4 e lunedì 5 aprile, in quanto l’Italia e dunque anche Cerveteri saranno in “zona rossa”. Riaprirà regolarmente al pubblico da martedì 6 aprile.

Regolarmente presenti infine i servizi del compattatore del verde nella Frazione di Valcanneto nella mattinata di sabato, in Via Vivaldi dalle ore 07:00 alle ore 12:00, e quello dell’Isola Ecologica Mobile in Via delle Aralie a Campo di Mare, la domenica dalle ore 14:00 alle ore 18:00.