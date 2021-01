Rifiuti a Cerveteri, nuova ordinanza: il M5s chiede chiarimenti sugli orari di ritiro - Terzo Binario News

Il 30 dicembre 2020, il Sindaco ha emanato l’ordinanza nr. 58 in materia di rifiuti, con “disposizioni urgenti al fine di regolamentare la raccolta differenziata in tutto il territorio comunale” e con le relative sanzioni in caso di inottemperanza.

Fra queste, il mancato ritiro del proprio contenitore entro la proprietà privata entro le 15 del giorno di raccolta (da un minimo di 25 a un massimo di 500 euro), l’utilizzo di contenitori non conformi (da un minimo di 25 a un massimo di 500 euro), l’utilizzo di sacchi non trasparenti (da 50 a 500 euro), l’abbandono o deposito di rifiuti non pericolosi e non ingombranti (da 100 a 500 euro) etc… fino alla combustione di qualsiasi tipo di rifiuto (da un minimo di 150 a un massimo di 1.200 euro).

Dal Movimento 5 Stelle pongono dubbi circa la raccolta: “Abbiamo chiesto chiarimenti agli uffici sull’incongruenza degli orari stabiliti per il ritiro del mastello nel proprio domicilio. Entro le 24 ore nel testo delle disposizioni e invece entro le 15 dello stesso giorno di raccolta nell’elenco delle sanzioni, orario oggettivamente impossibile da rispettare per la maggior parte delle persone che durante il giorno lavora”.