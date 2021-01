Rifiuti a Cerenova, un cittadino: "Ci sono gli zozzoni ma il Granarone ha le sue colpe" - Terzo Binario News

“Il tema è quello dei rifiuti a Cerenova. Non sono un residente, rispetto tutte le regole ed è per questo che ancor di più mi accaloro per la situazione ed il degrado sempre crescente. Ho scritto più volte al sindaco ed inviato foto a testimonianza delle varie denunce.

Mi sembra che la situazione peggiori ogni giorno.

E’ fuori discussione come il malcostume sia dei cittadini, ma perché il Comune non provvede a rimuovere quanto abbandonato in luoghi non preposti ? Perché il comune non si attiva per offrire dei servizi più adeguati alla cittadinanza ? Certo non debbo essere io a ricordare la carenza di illuminazione stradale (i lampioni ci sono le lampadine anche ma no si vede nulla !). La manutenzione stradale è inesistente; La pulizia delle strade è limitata alle aree destinate al mercato e così via potrei segnalare altre situazioni che ben conoscete.

Come pure, cosa detta decine di volte ma mai ascoltata, non c’è la possibilità di depositare piccole quantità di rifiuti. Se debbo gettare il pacchetto di sigarette vuoto, o la lattina di bevanda, o la carta della pizza come debbo fare ? Come pure se con la mia famiglia trascorro un giorno (un giorno a caso della settimana) e la sera torno a Roma come posso disfarmi della immondizia prodotta?.

Lettera firmata

