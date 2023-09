Picchiato e rapinato del cellulare, del portafoglio e della bici elettrica. La vittima è un rider, trasportato in codice giallo al Policlinico di Tor Vergata. L’episodio è avvenuto in via Rugantino.

Ad aggredirlo l’altra sera, secondo quanto appreso, sono state cinque persone. Sulla vicenda indaga la Polizia.