Ricordato a Civitavecchia il sergente maggiore medagliato Roberto Cuomo - Terzo Binario News

È stato ricordato sabato 30 ottobre 2021 a Civitavecchia, il Sergente Maggiore delle Trasmissioni dell’Esercito Roberto Cuomo, Medaglia d’Oro al Valore dell’Esercito.

Il militare, al quale è intitolata la sezione di Civitavecchia dell’Associazione Nazionale Sottufficiali d’Italia, era nato a Napoli il 18 maggio 1964 e prestava servizio all’11° Reggimento Trasmissioni “Leonessa”. Morì nel 1993 durante una missione in Somalia.

Dopo la Santa Messa officiata dal cappellano militare Don Massimo Carlino, è stata effettuata la deposizione di fiori al monumento a lui dedicato presso la Caserma D’Avanzo dal Comandante dell’11° reggimento trasmissioni Colonnello Alfredo Russo e dal Presidente Nazionale dell’Associazione Nazionale Sottufficiali d’Italia Cav.Dott. Gaetano Ruocco; successivamente presso la tomba al Cimitero Nuovo dal Presidente della Sezione Cav.Dott. Paolo Giardini.

Da sottolineare, la commozione del Comandante del Reggimento, Colonnello Alfredo Russo, nel suo intervento di saluto. Al termine della manifestazione il Presidente Nazionale Ruocco ha consegnato a Tiziano Cuomo l’attestato di benemerenza e di socio perpetuo e alla gentile consorte la tessera di socio simpatizzante.

A nome della famiglia Cuomo, il fratello Tiziano ha espresso sincere parole di apprezzamento e di ringraziamento nei confronti del Presidente della sezione ANSI di Civitavecchia Giardini, del Colonnello Russo, del 1° Luogotenente Paolo Farisei, dell’11° reggimento, dei rappresentanti delle associazioni combattentistiche e d’arma dei Marinai, Bersaglieri, Granatieri, Finanzieri, Trasmettitori, dell’ Associazione per l’Assistenza Spirituale alle Forze Armate (PASFA) e degli amici in servizio e in quiescenza intervenuti.

La manifestazione ha visto oltre alla presenza del Presidente Nazionale dell’ANSI anche la partecipazione del Vice Presidente Nazionale Area centro e Presidente della Sezione di Tuscania Angelo Rauso e del Presidente della Sezione di Viterbo Francesco Buoniconti.

Nel corso dell’incontro conviviale con gli associati, a seguito della proposta formulata dalla sezione e ratificata dalla Presidenza Nazionale, il 1° Maresciallo Luogotenente Riccardo Sassaroli, già fondatore del sodalizio, è stato nominato “Presidente Onorario” della sezione ANSI-Sergente Maggiore M.O.V.E. Roberto CUOMO di Civitavecchia.

Inoltre, sono stati consegnati, da parte del Presidente Ruocco e del Vice Presidente Rauso, riconoscimenti al Presidente della sezione Paolo Giardini, al 1° Maresciallo Luogotenente Gianpiero Biscossi, al Cav. Maresciallo Maggiore Aiutante Vito Antonio Rotolo e ai rappresentanti della sezione di Viterbo.