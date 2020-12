Riconversione Enel, Tedesco: "Tempi e progetti precisi per l'uscita dal carbone" - Terzo Binario News

Il sindaco di Civitavecchia, Ernesto Tedesco, ha partecipato alla convocazione del tavolo sul phase out dal carbone presso il Ministero dello Sviluppo Economico. Conclusa la video dichiarazione, ha così commentato.

“Ritengo preziosa qualsiasi occasione di confronto e così è stato anche per la conference call su Torre Valdaliga Nord, grazie all’iniziativa della sottosegretaria Todde. Con altrettanta franchezza debbo però dire che mi aspetto ormai al più presto di arrivare al nodo del problema, perché sta diventando una emergenza nell’emergenza”, ha spiegato il sindaco.

“Vogliamo conoscere specificamente quali sono le progettualità vere che ci vengono proposte, mettendo nero su bianco su cosa esse rappresentano, sia da un punto ambientale che occupazionale. Si parla ad esempio di energie rinnovabili: ma in che termini, a che condizioni, in cosa si dovrebbe strutturare questa alternativa?

E ancora, in che termini si parla di occupazione, in particolare per gli effetti che il phase out dal carbone avrà? Ciò è quello che Civitavecchia, dopo 70 anni di dinamica con combustibili fossili, vuole sentirsi dire”, conclude Tedesco.