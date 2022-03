Ricominciano i concerti al Museo del Sax di Maccarese: arriva la Big Night Players - Terzo Binario News

La rassegna concertistica del Museo del Saxofono riparte sabato 26 marzo con il concerto

dei Big Night Players.

L’Orchestra prende il nome dall’omonimo film diretto e interpretato da Stanley Tucci nel 1996,

The Big Night, che celebra la cultura italo-americana.

L’energia assoluta dello swing mescolata con la musicalità frenetica e ritmica degli anni ’50-‘60, rende il repertorio della Big Night Dance unico e di forte impatto.

La formazione composta da sette artisti, propone il repertorio italo-americano che emerse prepotentemente negli anni del dopoguerra come That’s amore, Buonasera signorina, Just a gigolò, Tu vuò fa L’Americano, Torna a Surriento , Carina , Oh Marie, Ciao Ciao Bambina, Sotto il cielo di Roma, Mambo Italiano…

Classici dei repertori di artisti del calibro di Dean Martin, Frank Sinatra, Sam Butera e Louis Prima che hanno riconquistato la ribalta attuale, grazie alla riscoperta di un gusto vintage ormai dominante.

Composizione del gruppo: Francesco Sofia: voce Andrea Pedroni: sax tenore Carlo Capobianchi: tromba Walter Fantozzi: trombone Paolo Bernardi: pianoforte Giordano Panizza: contrabasso Marco Della Torre: batteria

Per informazioni e prenotazioni chiamare il numero: 0661697862