Ricci della Multiservizi Caerite: "La farmacia on line da sola non compensa i mancati introiti" - Terzo Binario News

La previsione per il 2021 è di chiudere con un fatturato di 1,5 milioni di euro che tuttavia non basterà a compensare le perdite del 2020. L’idea della farmacia on line è stata geniale ma per la Multiservizi Cærite i tempi si preannunciano se non cupi, certamente grigi.

Bilancio di fine anno per la partecipata del comune di Cerveteri che negli anni ha saputo raddrizzarsi da una situazione difficile e, senza da pandemia da Covid, sarebbe sulla cresta dell’onda come negli ultimi anni. Invece, come sottolinea il presidente Claudio Ricci, bisogna ripensare qualcosa, riadattarsi e trovare sistemi nuovi per crescere.

La chiacchierata con Ricci inizia proprio dall’esplosione della farmacia virtuale: <All’assunzione dell’incarico, il sindaco Alessio Pascucci aveva già in testa questo progetto, ovvero una sesta farmacia che, sul modello che intende disegnare Amazon, consegnasse i farmaci con i droni. Una visione forse troppo futurista ma la farmacia on line ha funzionato>.

Poi qualche numero: <La sesta farmacia, ovvero quella virtuale, è terza nella classifica dei ricavi dai prodotti da banco rispetto alle altre del comune cerite. La prima è risultata essere la Farmacia 5, la seconda quella di Cerenova e terza appunto quella on line ma il bacino potenziale è enorme e l’obiettivo è farla arrivare al secondo posto e ce la possiamo fare>.

Il segreto di questo successo? La “filiera corta”. <Oggi la differenza la fanno i motori di comparazione perché chi cerca su queste piattaforme sa già cosa comprare, mentre sul social ci si adatta a ciò che viene proposto. È una tipologia di clientela diversa. Anche la strategia di marketing cambia. L’obiettivo è accorciare la distanza. C’è un hub centrale, ovvero Farmacia 5 , la più grande e dotata di un sistema robotizzato che aiuta nella gestione e abbatte costi, ma possiamo allargarci dalle altre. Al 2020 il fatturato è di 430mila euro, al 2021 chiudere a 1,5milioni è obiettivo raggiungibile, si può quadruplicare considerando che al 2019 era zero. Dal primo febbraio le farmacie saranno dotate del sistema “ordina on line e ritira” così da ridurre anche i tempi e lo stazionamento>. Altra novità, le video-consulenze: <Questo è interessante – prosegue Ricci – perché consigliare il cliente sul medicinale da assumere fa riavvicinare i farmacisti al loro vero lavoro, che per ragioni diverse, in negozio non possono svolgere>.

Altra competenza della Cærite, il patrimonio arboreo: <Come sottolineato dalla nostra esperta Biancamartina Pes, non abbattiamo alberi a piacimento ma perché strettamente necessario. Poche settimane fa sono state piantumate 26 nuove essenze vegetali di pregio, la cui scelta è stata effettuata sulla base al contesto in cui sono stati piantati. Le specie selezionate sono tutte di grandi dimensioni, con circonferenza di 15-18 centimetri e altezza 2-2,5 metri> conclude il presidente della Multiservizi Claudio Ricci.