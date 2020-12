Ricci a Tidei: "Ecco perché si è disertato il consiglio di Santa Marinella" - Terzo Binario News

“In risposta all’articolo del sig. Sindaco Tidei pubblicato sulla stampa qualche giorno fa, in merito alla scelta dell’opposizione di non partecipare al Consiglio Comunale del 30 novembre scorso, mi sento in dovere di ribattere, su ogni punto ed in particolare sul trovare pretestuose le asserzioni congiunte dell’opposizione che, al contrario, sono ben documentate.

Vorrei ricordare al sig. Sindaco che le iniziative valide della Sua amministrazione, continuiamo a sostenerle nell’interesse Città; abbiamo a volte votato con la maggioranza su iniziative condivise e chiare, ma questo non ci esime dal sottolineare e ribattere su quanto invece venga fatto male, sui risultati mancati e sui poco considerati diritti dei consiglieri e dei cittadini.

Dall’inizio del tragico periodo COVID abbiamo da subito manifestato piena solidarietà come Forza Italia, Lega e Gruppo civico e ci siamo fatti parte diligente agendo nell’esclusivo interesse della città e delle persone.

Un plauso anche oggi, per esempio, all’iniziativa dell’Amministrazione per sostenere chi si trova in difficoltà, con i pacchi alimentari, notizia che apprendiamo con favore e, come già avvenuto in passato, ci mettiamo a disposizione con il nostro modesto contributo a supporto delle famiglie con maggiori necessità, ma anche col massimo impegno nel controllare come verrà gestita.

In emergenza ci si stringe intorno a chi ha la responsabilità di governare ma non senza senso critico. Produrre qualche risultato amministrando, magari con leadership autoritaria, non autorizza a disinteressarsi di ciò che non fa comodo, o snobbare ciò che palesemente non funziona, almeno non senza che coloro che vedano i propri diritti lesi cerchino di farli valere con l’obiettivo di migliorare le cose.

Vedo affermare in un articolo di stampa che “…se ci sono interrogazioni senza risposta sarà Sua premura…” Mi dispiace che resti sorpreso, ma come può, il nostro caro Sindaco, già aver dimenticato la segnalazione da parte di tutta l’opposizione indirizzata al Prefetto di Roma, avvenuta a giugno 2020!? Molte (se non tutte) interrogazioni a risposta scritta attendono ancora oggi risposta, alcune dagli inizi del 2019, alcune sollecitate anche durante i dibattiti in Consiglio da Lui richiamati.

Ritengo che sia un periodo di crisi profonda, epocale, difficile per chiunque ma sicuramente il primo cittadino converrà di aver avuto più problemi nella gestione delle agitate acque in cui si trovano le sue forze di maggioranza che per quelli creati dall’opposizione responsabile in questo 2020. Cosa è mai possibile offrire al confronto democratico ed al richiamato dibattito quando, nessun Consigliere, maggioranza inclusa, ha avuto modo di documentarsi con gli indispensabili approfondimenti preventivi? Il caos creato nell’organizzazione e convocazione del Consiglio Comunale del 30 novembre ne è l’ultima prova.

Volendo pensar “bene”, oltre che mancanza di rispetto, possiamo affermare che sia sintomo “solamente” di carenza di pianificazione e di seria inefficienza nella gestione, il ridursi sempre all’ultimo momento, creando incertezza, frenesia e confusione tra date, orari e documenti. Invito ufficialmente ancora una volta il sig. Sindaco e la Giunta, ad un cambio di passo, evitando tensioni, utilizzando le forze di minoranza a vantaggio della Città in un confronto costruttivo, coinvolgendole, invece di farle unire solo contro un certo tipo di amministrazione, faziosa o disorganizzata? Mi auspico un cambiamento repentino.

Bruno Ricci