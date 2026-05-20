Riaprono le Poste ad Allumiere • Terzo Binario News

L’ufficio postale di Allumiere riapre al pubblico dopo i lavori di ristrutturazione secondo la tipologia Polis.

Sono terminati, infatti, gli interventi di ammodernamento e ristrutturazione della sede di via Civitavecchia, finalizzati ad accogliere anche tutti i principali servizi della pubblica amministrazione grazie a Polis, l’iniziativa di Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7mila comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio.

L’ufficio postale di Allumiere è stato completamente rinnovato: tra i tanti interventi, la ristrutturazione della sala al pubblico e dell’impianto di climatizzazione. Con un’attenzione particolare alle esigenze della clientela, sono stati realizzati anche una corsia per ipovedenti e una postazione ribassata per agevolare lo svolgimento di tutte le operazioni a sportello.

Nelle prossime settimane sarà a disposizione dei cittadini anche una nuova sala consulenze. Tutti gli ambienti sono stati migliorati con soluzioni a basso impatto ambientale e una nuova illuminazione a basso consumo energetico ed è stato inoltre attivato, a tutela della clientela e del personale impiegato, un nuovo sistema di videosorveglianza.

Presso l’ufficio postale di Allumiere sono disponibili i certificati anagrafici oltre ai servizi INPS come, ad esempio, il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M”. Inoltre, grazie alla convenzione firmata tra Poste Italiane, Ministero dell’Interno e Ministero delle Imprese e del Made in Italy, i cittadini possono richiedere o rinnovare il passaporto presentando la documentazione direttamente allo sportello, senza doversi recare in questura, con la possibilità di riceverlo a domicilio.

L’ufficio postale di Allumiere è a disposizione dei cittadini con il consueto orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12:35.

Attraverso Polis Poste Italiane conferma, ancora una volta, non solo la missione al servizio del sistema Paese ma anche il valore della capillarità, elemento fondante del proprio fare impresa, in netta controtendenza con il progressivo abbandono dei territori.