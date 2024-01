Riapre ufficialmente il Centro Anziani di Cerenova, il Sindaco Gubetti: "Luogo che fa crescere la comunità" • Terzo Binario News

Sabato pomeriggio inaugurazione alla presenza di oltre 200 persone

“Una grande festa quella di sabato pomeriggio al Centro Polivalente di Marina di Cerveteri

Oltre 200 persone hanno affollato i locali del Centro che da ieri, è di nuovo aperto a tutti, l’Aps Caere Mare con la Presidente Cinzia Biagiotti ha presentato insieme agli altri fondatori le attività che da domani prenderanno il via.

Insieme a me tanti rappresentanti dell’amministrazione per riconsegnare ufficialmente le chiavi dei locali alla Comunità di Cerenova

Un impegno preciso preso con i cittadini che abbiamo rispettato. Un ringraziamento particolare alla mia delegata alle politiche della terza età Arianna Mensurati che ha lavorato in prima persona affinché tutti gli ostacoli che abbiamo incontrato per la riapertura venissero superati.

Un grazie di cuore a tutta l’Aps: la presidente Cinzia Bigioni, a Pasquale Sammarco, Nella Crescenzi, Emiliano Mancin, Pietro Ragnisco, Massimo Sbroglia e Armando Profumi.

Grazie per essersi messi a servizio della comunità con lo spirito di far vivere questo luogo che sarà aperto a tutti sempre, per far crescere relazioni e non fare sentire mai nessuno solo.

I nostri anziani sono una ricchezza enorme e possono fare crescere tutta la Comunità

Adesso Buon lavoro a tutti”

Lo scrive in un posto sul proprio profilo Facebook il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti