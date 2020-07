Riapre Porta Futuro Lazio ma solo su prenotazione - Terzo Binario News

Si informano i cittadini che nuovamente è possibile accedere alle sedi territoriali di Porta Futuro Lazio ma solo ed esclusivamente su prenotazione. Per i cittadini sarà necessario quindi contattare telefonicamente la sede di riferimento, che provvederà a fornire indicazioni per fissare l’appuntamento in base all’esigenza richiesta e alle fasce orarie disponibili.

Il servizio resta comunque disponibile anche in remoto: per informazioni, accreditamento e servizi on line (come CV check, traduzione del CV, orientamento professionale…) i cittadini potranno contattare le sedi attraverso gli indirizzi e-mail e i telefoni indicati qui: https://portafuturolazio.it/contatti.aspx.

E’ attivo anche il servizio di formazione, sono disponibili seminari da seguire on line, è possibile trovare l’elenco sul nostro sito.

Per ulteriori informazioni e comunicazioni visitate il sito: https://portafuturolazio.it/ e la pagina Facebook: https://www.facebook.com/portafuturolazio/ .