Riapre lo Sporting Club Santa Marinella - Terzo Binario News

Ha riaperto per amici, soci, e sportivi affezionati il bar dello Sporting Club di Santa Marinella, all’interno dell’omonimo storico club, punto di riferimento per gli amanti del tennis e della buona cucina.

Sabato scorso il nuovo management del circolo di Via Aurelia 487 ha accolto nel rinnovato chiosco ristoro Match Point gli avventori che hanno salutato il nuovo corso della struttura sportiva, la cui storia si intreccia con quella di Santa Marinella.

<<In attesa di aprire in tutta sicurezza, presentando il nuovo Tennis Club Sporting , rinnovato, accogliente e proiettato al futuro>> dicono dalla gerenza, <<offriamo un piccolo ristoro per salutare una nuova stagione che speriamo coincida con la fine delle restrizioni causate dalla pandemia, ma soprattutto con il segnale forte che lo Sporting Club, è pronto ad offrire svago e sport, in una location unica che si presta a qualsiasi evento o momento di relax.

Sabato sono intervenuti per festeggiare tutti coloro che hanno frequentato e continueranno a frequentare lo Sporting Club, e tutto si è svolto nel rispetto delle norme imposte dalla legge.

Siamo pronti ad aprire ufficialmente appena completati gli ultimi ritocchi che renderanno ancor più accattivante quello che speriamo diventi, per le famiglie ed i tennisti appassionati, il luogo del cuore.>>