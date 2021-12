Riapre la Conad il Mare a Civitavecchia - Terzo Binario News

Inaugurato anche il nuovo PetStore

Grandi notizie per i cittadini di Civitavecchia. Oggi, dopo un breve periodo di ristrutturazione, ha riaperto il Conad di via Don Giuseppe Papacchini ed è stato inaugurato il nuovo PetStore adiacente al punto vendita: maggiori servizi per i clienti ed una vasta gamma di prodotti di qualità per la cura e il benessere degli amici a quattro zampe.

Tutti gli spazi del nuovo Conad sono stati rinnovati con attrezzature all’avanguardia, come gli impianti di refrigerazione di ultima generazione, per favorire un minore consumo energetico.

Il layout del supermercato vede la conferma di tutti i reparti esistenti: salumi e formaggi, gastronomia, panetteria, ortofrutta, pescheria, macelleria, generi vari, profumeria, extra alimentare, bar e pizzeria. Particolare attenzione viene dedicata alle eccellenze tipiche del territorio con oltre 300 referenze in assortimento. Presente un’area dedicata ai prodotti del “Consorzio Ori del Lazio”, oltre ad un’ampia gamma di prodotti locali nei reparti di ortofrutta, pescheria e panetteria come i tozzetti di Civitavecchia e la pizza civitavecchiese. A completare l’offerta un’area healthy con un vasto assortimento di prodotti biologici, senza glutine e vegan.

Lo stesso giorno verrà inaugurato anche il PetStore Conad nello spazio adiacente al supermercato. Il nuovo store offre un’ampia gamma di prodotti con oltre 5000 referenze in assortimento: dal cibo per cani e gatti, all’area healthy dedicata a diete speciali, agli integratori ed ai parafarmaci veterinari, fino ad un vasto assortimento di accessori. Presenti anche reparti dedicati ai piccoli roditori, pesci e volatili. Il negozio offre anche altri servizi come l’incisione istantanea delle medagliette identificative, la bilancia per la pesa di cani e gatti, una box per la donazione di alimenti ai canili e gattili di zona, una bacheca annunci ed un angolo ristoro per cani.

“Siamo felici di inaugurare a Civitavecchia un nuovo punto vendita dedicato al benessere ed alla cura degli animali. Il nostro intento è quello di migliorare ogni giorno la proposta per i nostri clienti. Per questo motivo, oltre ad aver rinnovato il supermercato, introducendo nuove attrezzature all’avanguardia e valorizzando i prodotti locali, abbiamo voluto fornire alla nostra clientela un PetStore moderno, che possa offrire un’ampia gamma di prodotti di qualità a prezzi convenienti – hanno dichiarato Roberto Serafini e Flavio Mancin, Soci di Conad Nord Ovest – Il nuovo PetStore, adiacente al rinnovato punto vendita Conad, ci permetterà di offrire maggiori servizi ai nostri clienti e anche ai loro amici a quattro zampe, il cui benessere ci sta a cuore.”

Il supermercato ed il PetStore, situati in zona residenziale invia Don Giuseppe Papacchini, effettuano orario continuato dal lunedì al sabato dalle 7:45 alle 20:30 e dispongono di un parcheggio con circa 100 posti auto, accessibili a tutte le persone con disabilità. Il numero di telefono per richiedere informazioni è lo 0766 581478.

Il punto vendita Conad si sviluppa su una superficie di 1350 mq, conta 10 casse di cui 6 tradizionali e 4 self-service ed impiega 40 addetti. Il supermercato accetta i buoni pasto, offre il servizio di “Spesa Online”, dispone di carrelli per gli animali. Il PetStore, invece, ha una superficie di vendita di 270 mq, conta 2 casse tradizionali, impiega 4 persone ed accetta i pagamenti elettronici. Nel giorno dell’inaugurazione del PetStore i clienti saranno omaggiati di una shopper in cotone brandizzata PetStore Conad.

Conad Nord Ovest ha già all’attivo 32 PetStore nei territori in cui è presente, a cui si aggiunge anche il nuovo punto di vendita di Civitavecchia. Il negozio mette a disposizione dei clienti, oltre ai prodotti a marchio Conad, tutte le migliori marche dedicate al mondo animale, oltre ai vantaggi legati alla carta fedeltà o di pagamento Conad.

CONAD NORD OVEST:

Una delle maggiori imprese italiane della distribuzione associata, con un giro di affari di oltre 4 miliardi di euro. I territori in cui opera con 369 soci imprenditori e oltre 18 mila addetti sono Piemonte e Valle d’Aosta, Liguria, Emilia-Romagna (province di Modena, Bologna e Ferrara), Toscana, Lazio (province di Roma, Viterbo), Lombardia (provincia di Mantova) e Sardegna. Conad Nord Ovest conta 600 punti di vendita, in cui sono presenti tutti gli attuali format distributivi