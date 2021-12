Riapre il reparto Covid all'ospedale San Paolo di Civitavecchia - Terzo Binario News

Ha aperto questa mattina il reparto Covid presso l’Ospedale San Paolo di Civitavecchia.

Il reparto di medicina si è convertito in medicina covid con 10 posti letto disponibili.

Questa mattina sono in corso alcuni ricoveri provenienti dalla piastra del Pronto Soccorso.

Il reparto medicina non covid è trasferito in chirurgia, mentre la Week Surgery è temporaneamente convertita in chirurgia, con l’aggiunta di 4 posti letto di ortopedia.