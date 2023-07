Riapre il Punto di Informazione turistica a Santa Marinella • Terzo Binario News

Dopo la pausa da Covid, la gestione del chiosco di piazza Civitavecchia torna alla Biblioteca Capotosti

Sarà finalmente riaperto al pubblico il Punto di Informazione turistica in piazza Civitavecchia.

Dopo la pausa costretta dalla pandemia Covid, la gestione del PIT torna in mano alla Biblioteca A. Capotosti, che ne curerà direttamente il materiale informativo e il rapporto con i tanti turisti italiani e stranieri che decidono di visitare la città e il territorio.

Particolare attenzione verrà data ai siti archeologici di Santa Marinella, che negli ultimi tempi, con la magnifica scoperta di Castrum Novum e del suo anfiteatro, sono meta indiscussa di moltissimi visitatori.

Il Castello di Santa Severa rimane senza dubbio l’attrazione più affascinante del territorio. Da poco presentata al pubblico, è l’Ancora Lignea del II sec a.C., finalmente esposta al Museo della Navigazione.

Da venerdì 14 luglio partono gli appuntamenti con le Visite guidate al tramonto al Castello.

L’ostello ospitato all’interno aperto tutto l’anno, può accogliere giovani e famiglie con 14 stanze e 40 posti letto per vivere appieno la magia del maniero baciato dal mare che è stato inserito dal Time tra le 100 esperienze al mondo da vivere.

Per chi ama la natura è immancabile la visita alla Riserva Naturalistica dell’Oasi di Macchiatonda, dove in questo periodo non è difficile assistere alla schiusa delle uova delle tartarughe marine.

“Sarà un punto di informazione indispensabile per la città e le sue ricchezze – afferma l’Assessore alla Cultura Gino Vinaccia – il personale della Biblioteca è perfettamente in grado di offrire questo servizio, che in sintonia con la Pro Loco, dovrà diventare un centro importante e strutturato per offrire tutte le informazioni turistiche ai nuovi visitatori e anche i giusti approfondimenti a chi frequenta la nostra città già da tempo”.