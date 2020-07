Riapre il Parco Nemorense - Terzo Binario News

È stato riaperto, al termine dei lavori di riqualificazione, il Parco Nemorense, area verde di circa 4 ettari situata nel quartiere Trieste (II Municipio). All’evento ha partecipato la sindaca di Roma Virginia Raggi. Presenti tra gli altri l’assessore alle Politiche del Verde Laura Fiorini e il presidente della Commissione Ambiente Daniele Diaco e la presidente del Municipio II Francesca Del Bello. Questo quanto riferito dal Comune in una nota.

Per il restyling l’Amministrazione capitolina ha investito circa 470mila euro. Per eliminare le situazioni di degrado sono stati effettuati numerosi interventi, tra cui: rifacimento di oltre 4.000 mq della pavimentazione dei viali, revisione dell’impianto di smaltimento delle acque; pulizia delle caditoie; potatura di tutti gli alberi; bonifica vegetazionale; ripulitura del laghetto; restauro della scalinata verso largo Volsinio; piantumazione di nuove essenze arboree; abbattimento delle tettoie abusive nella zona ex Centro Bocciofilo; ripristino delle panchine e installazione di sei nuovi cestini. Inoltre, sono stati realizzati interventi di ingegneria naturalistica per contenere l’erosione delle parti scoscese prospicienti via Panaro e via Martignano, mentre l’Ufficio Decoro Urbano si è occupato della cancellazione delle scritte vandaliche.

“I lavori appena conclusi hanno permesso di riqualificare un’area verde molto frequentata da cittadini e residenti del quartiere migliorandone la fruibilità. Un restyling ampio, effettuato nel rispetto delle caratteristiche naturalistiche e dell’alto valore storico di questo luogo. Siamo felici di poter restituire ai cittadini questo spazio, ora molto più bello, vivibile e decoroso”, dichiara la sindaca Virginia Raggi.

Una volta terminati i lavori e chiuso il cantiere, a fine giugno, è potuto intervenire anche l’Ufficio Aree Ludiche del Dipartimento Tutela Ambientale per riqualificare l’area giochi presente all’interno del parco. I lavori, durati due settimane, hanno portato alla sostituzione della pavimentazione antitrauma, del ponte mobile, dello scivolo e delle 4 pedane in legno. Inoltre, sono state installati 8 nuovi seggiolini per le altalene e posizionata una nuova cartellonistica.

L’intervento, avviato a novembre, è terminato nei tempi contrattuali previsti (i lavori sono stati sospesi da marzo a maggio durante il lockdown).

“Oggi riapriamo un parco che abbiamo riqualificato con attenzione e che rappresenta un punto di riferimento per giovani, famiglie e anziani. Un restyling a 360 gradi, atteso da anni, che mira a restituire decoro e vivibilità. Roma è una città ricchissima di verde, dalle ampie aree agricole alle ville storiche, ma un tassello importante è rappresentato da questi magnifici parchi di quartiere, molto amati dai cittadini” dichiara l’assessore alle Politiche del Verde Laura Fiorini.