Riapre il Mercato Trieste: ristrutturazione e una 'piazza' per gli eventi - Terzo Binario News

“Il mercato Trieste in via Chiana ha riaperto ai cittadini dopo essere stato riqualificato. È stato un momento di festa per i residenti del quartiere del II Municipio. Sono stati effettuati dei lavori di ristrutturazione, di adeguamento degli impianti alle norme anti-incendi e di abbattimento delle barriere architettoniche”. È soddisfatta Virginia Raggi, sindaco di Roma.

“Il fatto che sia stata realizzata all’interno una “piazza”, destinata a ospitare attività extra-commerciali come eventi e spettacoli, si inserisce esattamente nella nostra visione – ha continuato – questa Amministrazione, infatti, ha particolarmente a cuore i mercati capitolini, che devono essere ripensati come luoghi di incontro e inclusione sociale. Per questo motivo stiamo portando avanti operazioni di manutenzione e di riqualificazione. Continuiamo su questa strada”.

Valerio Casini, assessore alle Attività produttive, ha notato: “Il Nostro obiettivo è di valorizzare la capacità attrattiva dei mercati rionali attraverso iniziative di aggregazione culturale e sociale oltre che commerciale. Abbiamo istituito la Manifestazione “I Mercati SECONDO Noi” (https://www.comune.roma.it/web/it/bando-concorso.page… ) da effettuarsi all’interno dei mercati rionali del territorio del Municipio Roma II in accordo con le A.G.S. e con il coinvolgimento delle Associazioni di settore, con l’obiettivo di promuovere iniziative di carattere sociale, educativo, musicale, didattiche e culturali incentrate sui temi dell’artigianato, della raccolta differenziata, del riuso, del riciclo e dei servizi ai cittadini”.