Riapre con due corsi lo sportello Umana a Ladispoli - Terzo Binario News

Lo Sportello Lavoro Umana festeggia un anno di attività e riparte dopo la chiusura forzata con due corsi gratuiti. “Non potevamo ripartire nel modo migliore – spiega Francesca Lazzeri, Assessore al Commercio, Attività Produttive e Comunicazione – dopo mesi di stop forzato, con lo sportello che non ha mai interrotto la sua attività ma ha operato a distanza, solo in modalità telematica secondo quando previsto da DPCM, ora è il momento di riprendere i colloqui e di dare opportunità formative a chi è alla ricerca di un lavoro”.

Dal 5 ottobre, infatti, prenderanno il via due corsi totalmente gratuiti, uno dedicato alla Formazione generale sulla sicurezza e l’altro di inglese base.

“Il nostro Comune – prosegue l’assessore Lazzeri – in collaborazione con Umanaforma proporrà due corsi on line riservati a disoccupati ed inoccupati. Per iscriversi bisognerà contattare il numero 335.81.55.197 oppure lo 06.44.23.99.49 e lasciare i dati per l’iscrizione. Una volta iscritti, per partecipare – conclude l’assessore Lazzeri – servirà soltanto la disponibilità di un computer e un collegamento internet.”