Riapre al traffico via Cartagine a Santa Severa • Terzo Binario News

Emessa l’ordinanza che prevede la nuova chiusura il 30 settembre 2024

Entrerà in vigore domani, Venerdì 19 Aprile, l’ordinanza del Sindaco Pietro Tidei per la riapertura al traffico veicolare del tratto di strada che collega il Lungomare Pyrgi e Via Cartagine a Santa Severa.

“Considerata l’affluenza di turisti e villeggianti che iniziano a frequentare Santa Severa – ha dichiarato il Sindaco Tidei – ho ritenuto necessario regolamentare la riapertura al traffico veicolare del tratto di strada antistante l’ex Colonia, per garantire e salvaguardare la sicurezza di automobilisti e pedoni che si recano alle vicine spiagge e alle strutture ricettive e turistiche di Santa Severa.

L’intento è cercare di snellire il traffico veicolare regolamentando la viabilità, prevenendo così la “sosta selvaggia” attraverso la possibilità di utilizzare l’ex campo sportivo di Via Cartagine ad area parcheggio, esclusivamente per questa stagione, considerato che a Settembre lo stesso andrà a bando di gara per la ristrutturazione come impiantistica sportiva.

Allo stesso tempo – ha aggiunto il Sindaco – la S.M.S. effettuerà la bonifica e la pulizia straordinaria dell’area, anche sui terreni abbandonati di proprietà della Regione Lazio, attraverso lo sfalcio delle erbacce e la rimozione dei rifiuti rinvenuti a bordo stradale.

Con l’occasione comunico che su Via Cartagine sarà a breve posizionata un’isola ecologica utile per lo smaltimento di rifiuti ingombranti e verde privato, andando così incontro alle esigenze della cittadinanza e cercando quindi di contrastare l’abbandono di rifiuti in luoghi pubblici. L’ordinanza – conclude il Sindaco – prevede ovviamente il divieto di sosta e fermata per tutti i veicoli, compresi camper e caravan, lungo il tratto interessato alla riapertura che sarà a senso unico da Lungomare a Via Cartagine”.