Riapertura scuola a Fiumicino, Montino: "Plauso ad alunni, famiglie e insegnanti" - Terzo Binario News

“Oggi sono riaperte le scuole di ogni ordine e grado del Comune di Fiumicino. Circa 15 mila alunne e alunni rientrano nelle loro classi”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino.

“Ho voluto constatare di persona, in alcuni istituti, che tutto procedesse con regolarità – spiega il sindaco -. Sapevo che i nostri ragazzi ci avrebbero sorpreso positivamente sul mantenere le distanze, indossare le mascherine e seguire le regole di prevenzione da Coronavirus”.

“A loro, alle famiglie, al personale scolastico, alle insegnanti, alle dirigenti, agli assessorati e agli uffici comunali e ai tanti volontari impegnati sul territorio va il mio plauso. In queste settimane è stato fatto un lavoro enorme per partire in sicurezza, ampliando gli spazi disponibili e realizzando oltre 30 nuove aule – conclude Montino -. Affronteremo le difficoltà che inevitabilmente si verificheranno strada facendo, ma era importante per i nostri ragazzi ricominciare a frequentare le scuole e riprendere lo studio. Auguro a tutte e tutti loro un buono e sereno inizio di anno scolastico”.