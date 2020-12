Riapertura scuola 7 gennaio: i dettagli - Terzo Binario News

La scuola riaprirà il 7 gennaio: è ufficiale. Lucia Azzolina, ministro dell’Istruzione, ha detto: “Sono molto felice per l’intesa siglata con Regioni, Province, Comuni. Studentesse e studenti delle scuole secondarie di secondo grado finalmente potranno tornare a scuola. Ce lo avevano chiesto. È giusto che possano farlo grazie all’impegno di tutte le Istituzioni coinvolte. Si tratta di un accordo che prevede novità importanti tra cui una misura che chiedevo da tempo: il rafforzamento del sistema di tracciamento per le scuole”.

Matteo Piantedosi, prefetto di Roma, in una nota firmata giovedì 24 dicembre ha detto:”Le competenti amministrazioni regionali e capitoline del trasporto pubblico locale dovranno portare ad esecuzione entro il giorno 4 gennaio 2020, secondo i rispettivi ambiti di competenza, quanto previsto nella relazione tecnica, secondo le modalità ivi contemplate;

– gli istituti scolastici secondari di secondo grado rimoduleranno la propria offerta attenendosi ai seguenti criteri:

1. individuazione di due fasce orarie di ingresso per gli studenti, alle ore 8:00 e alle ore 10:00;

2. limitazione della percentuale di ingresso degli studenti al 40% nella prima fascia delle ore 8 e al 60% nella seconda fascia delle ore 10;

3. pianificazione dell’attività didattica in presenza su cinque giorni settimanali, a fronte di un’apertura dei plessi dal lunedì al sabato al fine di giungere ad una ulteriore riduzione giornaliera del flusso degli studenti, calcolata sul 75% del rientro in presenza, di circa un sesto così da far fronte, per ogni singolo giorno di attività scolastica, ad un complessivo bacino di utenza degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado di circa il 62,5%; nella giornata del sabato si potrà se ritenuto funzionale permettere l’ingresso di tutti gli studenti in un’unica fascia oraria delle 8.00;

Le predette misure dovranno essere realizzate nell’ambito di tutti gli istituti scolastici interessati fatte salve concrete, oggettive, motivate esigenze che andranno preliminarmente comunicate all’Ufficio scolastico regionale, il quale provvederà, anche autonomamente, ad operare le valutazioni del caso al fine di consentire l’adozione di adeguamenti delle misure stesse che lascino in ogni caso invariati gli effetti del presente documento operativo;

– gli Enti locali dell’area metropolitana di Roma Capitale, e ogni altra amministrazione interessata, avranno cura di avviare mirati confronti con gli operatori economici, che per loro conto assicurano il trasporto pubblico locale, al fine di operare una rimodulazione dei servizi in aderenza alle misure disposte con il presente atto, valutando, altresì, l’eventuale adozione di ogni provvedimento utile ad operare una differenziazione oraria delle attività produttive e commerciali rispetto alle attività scolastiche;

– gli Enti locali vorranno garantire la prevenzione della formazione di assembramenti presso i plessi scolastici, e altri luoghi di aggregazione in prossimità degli stessi, e le fermate dei mezzi pubblici di trasporto avvalendosi della polizia locale e dei gruppi comunali di protezione civile.

Nel caso in cui le misure non siano adottate nel termine suindicato, ne verrà data comunicazione al Presidente della Regione Lazio, affinché adotti, ai sensi dell’art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, un’ordinanza volta a garantire l’applicazione per i settori della scuola e dei trasporti pubblici locali urbani ed extraurbani delle misure organizzative strettamente necessarie al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità di cui all’art. 1, comma 10, lettera s) del d.P.C.M. 3 dicembre 2020.

Il tavolo di coordinamento opererà un costante monitoraggio dell’attuazione delle misure adottate con il presente provvedimento e di ogni eventuale variazione degli scenari di riferimento, anche al fine di valutare eventuali adeguamenti delle determinazioni assunte.

Il presente documento operativo comprensivo della relazione tecnica contenente il piano di sviluppo dei trasporti, comunicato al Ministero dell’Interno, viene trasmesso per notifica ed esecuzione degli adempimenti di competenza a tutti i componenti del tavolo di coordinamento ed ai sindaci e ai commissari straordinari dei comuni della Città Metropolitana di Roma”.