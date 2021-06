Riapertura discarica ad Albano, il sindaco: "A barricate si risponde con le barricate, possiamo insegnare alla Capitale come si fa la differenziata" - Terzo Binario News

Massimiliano Borelli a gamba tesa sull’idea di Virginia Raggi di riaprire la discarica nel Comune dei Castelli

“L’inerzia non è della Regione Lazio bensì di una Capitale che non è riuscita a mettere in campo in questi anni delle politiche ambientali che puntassero proprio sulla raccolta differenziata”. Massimiliano Borelli, sindaco di Albano, a Sky Tg ha manifestato il suo dissenso circa l’intenzione di Virginia Raggi di riaprire la discarica nel Comune dei Castelli.

“Raggi potrebbe venire nella nostra città, abbiamo raggiunto l’80 per cento. Certo, siamo una piccola realtà, ma possiamo insegnare alla Capitale come si fa la raccolta differenziata”.

“Il dissenso si può esprimere se si viene coinvolti. Raggi pensa di decidere a colpi di ordinanza: a barricate si risponde con le barricate. Siamo a favore di una scelta che non vada in questa direzione”.

“Nella nostra discarica non possono essere conferiti i rifiuti di tal quale, quindi vorrei capire con quale criterio venga fatta questa scelta”.