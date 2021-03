Riapertura dei termini per l’assegnazione dei posti della Fiera di Santa Fermina - Terzo Binario News

L’Assessore al Commercio, avv. Emanuela Di Paolo informa che è stato pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Lazio (BURL) il nuovo avviso per la riapertura dei termini per l’assegnazione dei posti per la Fiera di Santa Fermina del 28 aprile, riservata agli operatori del commercio su aree pubbliche.

Il provvedimento è stato necessario visto lo stato di incertezza venutosi a creare a causa dell’emergenza Covid, ulteriormente prorogata.

I termini per la presentazione della domanda rimarranno aperti per 30 giorni dalla data di pubblicazione, gli interessati troveranno il bando sul sito del Comune; le domande regolarmente presentate prima della riapertura rimangono valide.