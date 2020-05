Riapertura centri disabili, Anfass Ostia: "Rischio contagio troppo alto" - Terzo Binario News

“Riaprire i centri diurni per persone con disabilità è un tema discusso e complicato che trova enti e famiglie, anche al loro interno, su posizioni diverse. Come presidente di Anffas Ostia e mamma di un ragazzo con una disabilità complessa chiedo a istituzioni e agli enti competenti che si possa scegliere se frequentare un centro diurno o adottare terapie alternative in base alla gravità dei ragazzi, alla situazione della singola struttura e al parere delle famiglie. Una posizione questa che abbiamo condiviso non solo con la nostra equipe sanitaria ma anche con le parti sociali”. Così Ilde Plateroti, presidente di Anffas Ostia, associazione nazionale famiglie e persone con disabilità intellettiva e del neurosviluppo.

“Le prestazioni alternative, a distanza o domiciliari, è ormai dimostrato sono un’ottima soluzione e potrebbero rivelarsi un sistema per tornare a far lavorare gli operatori senza gravare ulteriormente sulle casse di Stato e Regione come ammortizzatori sociali”.

“Il rischio che in un centro diurno possa scatenarsi un focolaio purtroppo non è da escludere. Parliamo di ragazzi con disabilità piuttosto gravi che coinvolgono non solo la sfera intellettiva ma anche quella fisica. Molti sono anche immunodepressi e la maggior parte con famiglie molto avanti con l’età – ha continuato – chiedere a questi ragazzi di rispettare le distanze di sicurezza o tutte le prescrizioni del caso diventerebbe davvero arduo. Allo stesso tempo senza risorse supplementari per la gestione della sicurezza e della sanificazione dei centri, ormai di livello ospedaliero, molte associazioni si ritroverebbero con dei budget ridottissimi, costrette loro malgrado a dover tagliare altre prestazioni. Ripeto, le prestazioni alternative potrebbero davvero essere la soluzione migliore”.

“Appena scoppiata l’emergenza Covid – ha proseguito il presidente Anffas Ostia – abbiamo immediatamente rimodulato tutti i nostri servizi, da quelli dedicati ai bambini piccolissimi a quelli per l’autismo fino a quelli del centro diurno, per non interrompere il percorso riabilitativo e garantire una continuità assistenziale con esiti e riscontri più che positivi sul piano clinico. In questo periodo sono oltre 200 le famiglie che stiamo supportando con terapie a distanza grazie a oltre 100 professionisti impagabili. Si tratta di una situazione emergenziale, lo sappiamo tutti molto bene, ma crediamo sia l’unica opzione percorribile almeno fino a quando non sarà garantita una terapia farmacologica e un vaccino”.