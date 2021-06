Riapertura centri anziani, Garipoli (FdI): "Garantire sicurezza nelle strutture" - Terzo Binario News

Riceviamo e pubblichiamo

Dopo mesi di chiusure il 1 luglio 2021 riapriranno i centri anziani nella Capitale. Come Fratelli d’Italia Municipio XI chiediamo da subito che vengano predisposte tutte le azioni necessarie alla riapertura in sicurezza delle strutture sul territorio nel rispetto delle misure di prevenzione.

Così come la verificare di interventi di manutenzione straordinaria necessari sia all’esterno (sfalcio erba e vegetazione incolta e/o azioni di diserbo e derattizzazioni) che all’interno (soffitti, rivestimenti ed intonaci) delle strutture. I Centri Sociali Anziani rappresentano un punto di riferimento per i cittadini della terza età fra i più provati dalla pandemia e come tali vanno tutelati e monitorati prima delle riaperture.

Così in una nota Valerio Garipoli già Consigliere di Fratelli d’Italia in Municipio XI