Revocato sciopero Ama di lunedì 20 aprile - Terzo Binario News

E’ stato revocato lo sciopero dei lavoratori di Ama, indetto per l’intera giornata di lunedì 20 aprile. La decisione è scaturita al termine dell’incontro di conciliazione, tenuto oggi in videoconferenza, dai rappresentanti della Municipalizzata capitolina per l’Ambiente, dalle Organizzazioni Sindacali territoriali del comparto di Igiene Ambientale CGIL, CISL, FIADEL e dai referenti degli eletti delle liste della RSU FP CGIL, FIT CISL, FIADEL, UGL.

“Sono contento – afferma l’Amministratore Unico di Ama S.p.A., Stefano Zaghis, – che si sia arrivati a un punto di equilibrio, grazie al senso di responsabilità che ha prevalso in un momento così complesso e delicato per tutto il Paese. Tra l’altro, abbiamo convenuto con i rappresentanti Sindacali di richiedere alla Protezione Civile Regionale e Nazionale, in aggiunta alla dotazione già presente in Azienda, ulteriori dispositivi di protezione, come mascherine e guanti, assolutamente necessari per una società come Ama che svolge un servizio di pubblica utilità essenziale per i cittadini romani. Fin dall’inizio dell’emergenza Covid-19, l’Azienda ha lavorato ventre a terra per assicurare la massima tutela e protezione dei lavoratori, adeguando costantemente le misure adottate all’evolversi dello scenario normativo e del contesto sanitario. Dallo scorso 3 aprile, avevamo concordato con le rappresentanze Sindacali ulteriori passi che abbiamo già pianificato per continuare nell’impegno massimo per la sicurezza dei lavoratori, nostro bene centrale e primario”.

Così i sindacati in una nota: “Dopo una lunga serie di scontri al tavolo, segnalazioni allo Spresal, all’Ispettorato del lavoro, denunce a mezzo stampa, uno stato di agitazione e la proclamazione dello sciopero di Cgil, Cisl, Fiadel e della maggioranza delle Rsu, grazie anche al pronunciamento della Commissione nazionale di garanzia sul diritto di sciopero, oggi in AMA si è tenuto un incontro convocato d’urgenza, che ha sbloccato la situazione. Pensiamo sia un passo avanti per l’azienda e per la città. La fase che ci attende sarà molto complicata e questo è il momento in cui non bisogna abbassare la guardia sul contenimento del Coronavirus”.

“Dal 18 aprile al 27 aprile si riapriranno progressivamente le docce (nel verbale il cronoprogramma), con misure di sicurezza stringenti a tutela dei lavoratori. Finalmente, entro il 24 aprile, si produrranno i vademecum e le procedure differenziate per figura professionale. Si aumenteranno le sanificazioni degli ambienti di lavoro, si raddoppieranno quelle dei mezzi leggeri, e si aumenteranno fino ad ulteriori 10 unità le squadre del decoro già precedentemente rinforzate, per potenziare gli interventi”.

“Non si darà corso a nessun provvedimento disciplinare legato al mancato servizio a seguito delle controversie su mascherine e guanti monouso. Si conferma la chiusura degli uffici Tari e dei centri di raccolta fino al 3 maggio”.

“Si rimanda ai tavoli sindacali, da convocare la prossima settimana, la risoluzione della questione del lavoro baricentrato domenicale, non più rinviabile, e la programmazione degli interventi da prevedere dal 3 maggio in poi. Continueremo a lavorare e a incalzare l’azienda affinché tutte le questioni rimaste aperte siano risolte, e i lavoratori operino nel massimo della sicurezza possibile. Siamo soddisfatti per un passo avanti vero, con impegni concreti”.