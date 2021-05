Si sono conclusi i lavori di riparazione sulla rete irrigua di Marina di Cerveteri.

L’impianto è già in funzione e le utenze sono attualmente già servite dal servizio di irrigazione.

In fase di ultimazione invece, il lavoro nel tratto compreso tra Largo Sasso e Via Fontana Morella, dove si prevede la fine dei lavori per la giornata di mercoledì.